وزير التجارة الكويتي: الحكومة لن تسمح بتحول تداعيات كورونا إلى مشكلة غذائية

أكّد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان أنّ "الحكومة لن تسمح بتحول تداعيات مواجهة فيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) إلى مشكلة غذائيّة". وركّز خلال مؤتمر صحافي، على أنّ "القرارات الأمنيّة والصحيّة لا يجب أن تنعكس على سلوك الأفراد والأسر والقيام بعمليّة شراء عشوائي وتكديس للسلع"، لافتًا إلى أنّه "كما حصل في إصدار قرار فرض ​حظر التجول​ الجزئي بسبب عدم التزام قلّة قليلة بتعليمات الجلوس في المنزل، قد يصدر قرار تحديد سقف شراء الأغذية بحسب احتياج الأسرة، إن لم يتم الالتزام بالسلوك الإعتيادي للشراء ونحن نراهن على وعي المواطن والمقيم". وأوضح الروضان أنّ "المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي الجميع"، منوّهًا بـ"أخذ الحكومة الاحتياطات اللّازمة كافّة للوضع الحالي".

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