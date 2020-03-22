3 إصابات جديدة بكورونا في سلطنة عمان وارتفاع عدد المصابين إلى 55

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان "تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) لمواطنين مرتبطين بالمخالطة لقريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج. وبذلك، يُصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 55 حالة، منها 17 حالة قد تماثلت للشفاء".
وأهابت في بيان، بالجميع "التقيّد بإجراءات الحجر الصحّي حسب الإرشادات، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة". كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين "المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتّباع العادات الصحيّة عند العطس والسعال والتقيّد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة".
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