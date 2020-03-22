طبيب فرنسي أكد فعالية عقار "هيدروكسيكلوروكوين" في شفاء المصابين بكورونا

كشف مدير المعهد الإستشفائي الجامعي في ​مرسيليا​ البروفسور الفرنسي ديدييه راؤول (Didier Raoult)، خلال تجربة سريريّة، فعاليّة عقار "هيدروكسيكلوروكوين- Hydroxychloroquine" المُستخدَم لعلاج ​الملاريا​، في شفاء المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأظهرت الدراسة الفرنسية الّتي كشف عنها راؤول، شفاء جميع المصابين بـ"كورونا" بعد علاجهم على مدى ستة أيام متواصلة بعقار "هيدروكسيكلوروكوين" والمضاد الحيوي "أزيثروميسين-Azithromycin" معًا. ولفتت الدراسة إلى أنّ علاج "هيدروكسيكلوروكوين" يمنع تكاثر الفيروس في جسم الإنسان، ويعمل على خفض واختفاء العدوى الفيروسية لدى مرضى "كوفيد-19".

وخلال مقابلة تلفزيونيّة، لفت راؤول إلى "أنّني اقترحت هذا العلاج منذ 25 عامًا، وهو موجود في كل الكتب المرجعيّة في العالم، ووصفته للمرضى آلاف المرّات. كما أظهرت التجارب أنّه فعّال لمواجهة تكاثر 4 أنواع من فيروس "كورونا" في الخلايا". ودعا إلى "مزيد من التجارب على هذا العقار الّذي قد يساهم في التحكّم بانتشار "كورونا".