وزير الصحة الجزائري أعلن دخول الجزائر المرحلة الثالثة من تفشي كورونا

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، "دخول الجزائر المرحلة الثالثة من تفشّي وباء "كورونا"، بعد تسجيل حالات إصابة في أكثر من 17 ولاية".
وكان قد أكّد بن بوزيد في وقت سابق، أنّ "الطريقة الوحيدة للحدّ من انتشار الفيروس في بلادنا هي منع التجمعات والتحلّي بالمسؤوليّة الفرديّة، بحيث يتصرّف كلّ شخص مع الآخرين على أنّه مصاب أو العكس"، داعيًا المواطنين إلى "التحلّي بالوعي للتصدّي لانتشار "كورونا" من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائيّة والبقاء في المنازل".
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