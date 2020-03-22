السلفادور تفرض عزلاً إجبارياً لمدة 30 يوماً

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أمر رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة السبت بعزل إجباري في المنزل للسكان لمدة 30 يوماً بهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلد الواقع في أميركا الوسطى والذي سجل ثلاث حالات إصابة دون وفيات حتى الآن.

وأعلن أبو كيلة في كلمة بثت عبر التلفزيون الوطني "اعتباراً من هذا المساء، اعتباراً من اليوم، أصدرنا مرسوم فرض حجر منزلي كامل على الأراضي الوطنية لمدة 30 يوماً".

وذكر الرئيس أن الاستثناءات على هذا القرار تشمل الخروج لشراء الحاجيات والقطاعات الأساسية.

وسيتم توقيف من لا يحترمون الإجراءات ونقلهم إلى مركز حجر.

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وخلال هذه الفترة، سيسمح لشخص واحد من كل عائلة بالخروج للتزود بالطعام.

وتحسباً لوفيات ناجمة عن الفيروس، أمر رئيس بلدية العاصمة سان سلفادور الجمعة بحفر 118 قبراً جاهزاً للاستخدام في مقبرة المدينة.

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