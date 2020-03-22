شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب الصحة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدات الصحية بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدات الصحية، خاصة فى ظل الظروف الراهنة، وذلك حتى يحصل المواطنون على الخدمة الطبية اللازمة على صعيد هذه الوحدات وفى نفس الوقت حتى لا يكون هناك تكدس فى المستشفيات العامة والمركزية، لتجنب انتقال الأمراض والفيروسات المعدية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة تبذل جهودا كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية انعكست على تحسن المنظومة الصحية، وخلال الأيام الماضية تم اتخاذ حزمة من الإجراءات من قبل كافة مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من شأنها التصدى لهذه الفيروس، ومنع التجمعات وما إلى ذلك، ولهذا يجب أن تكون الوحدات الصحية على صعيد القرى مستشفى مصغرة، تقدم كافة الخدمات الطبية والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى.

وأشار عضو البرلمان، إلى ان هناك بعض الوحدات الصحية تعانى من عجزر فى بعض القطاعات والخدمة المقدمة، سواء فى الأدوية، او المستلزمات الطبية المختلفة، ومحافظة كفر الشيخ من المحافظات التى يوجد بها وحدات صحية لا تقدم سوى خدمات محدودة، مما يجعل المواطنين يضطرون للذهاب للمستشفيات المركزية، وهنا خطورة التجمعات والتكدس وتهيئة البيئة لانتقال الفيروسات فى بعض الأوقات.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عمل حصر شامل لكافة الوحدات الصحية، وتوفير كافة الادوية والمستلزمات، والطاقة البشرية، والأجهزة الطبية المطلوبة، حتى تكون هذه الوحدة مركز صحة صغير متكامل فى كل قرية، لافتا إلى أن هذه الخطوة من شأنها النهوض بالبنية الصحية على صعيد المحافظات تمهيدا لتعميم التأمين الصحى الشامل على صعيد كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، مطالبا توجيه جزء ليس بالقليل من ميزانية وزارة الصحية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدات الصحية بالقرى.