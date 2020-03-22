اندلاع أعمال شغب في سجون في كولومبيا بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب ا):

ذكرت تقارير اليوم الأحد أن السلطات الكولومبية تحاول التغلب على أعمال شغب في سجون في أنحاء البلاد، في ظل مخاوف من تفشي الفيروس في السجون المكتظة بالسجناء والتي تعاني من أحوال غير صحية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن قطاع السجون في تغريدة إنه يتعامل مع " اضطرابات" بين السجناء والقوات الأمنية في عدة سجون. وكان قطاع السجون قد قال في وقت سابق إنه لا توجد حالات إصابة بالفيروس في السجون.

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وأظهرت صور تداولتها وسائل الاعلام اضطرابات واسعة بالسجون وقيام السجناء بإشعال الحرائق.

ويشار إلى أن كولومبيا سجلت أكثر من 200 حالة إصابة بالفيروس، وحالة وفاة واحدة.

وأعلنت البلاد تطبيق إغلاق كامل لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من 24 مارس الجاري، كما أنها اغلقت حدودها في محاولة لكبح تفشي الفيروس.