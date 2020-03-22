"الطيران العماني" يعلق رحلاته إلى باكستان والنيبال

محمد اسماعيل - القاهرة - مسقط - (أ ش أ):

قرر طيران سلطنة عمان تعليق رحلاته بين مسقط وكل من إسلام آباد ولاهور وكراتشي في باكستان اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى 4 من شهر إبريل المقبل نتيجة القيود المفروضة على حركة السفر.

كما أعلن الطيران العماني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - تعليق رحلاته بين مسقط ومدينة كاتماندو عاصمة النيبال اعتبارًا من غدٍ الإثنين وحتى 31 مارس الجاري.

ودعا من لديهم الحجوزات على متن رحلاته إلى هذه الوجهات التواصل مع مركز الاتصال بالشركة أو بمكاتب الطيران العماني في بلدانهم.