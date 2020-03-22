أوقاف كفر الشيخ تحقق مع عاملين مسجد خالفوا رفع الآذان

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، اليوم الأحد، بدء التحقيق مع العاملين بمسجد عزبة أبوخليل، التابع لإدارة أوقاف الحامول، ومفتش المنطقة، اليوم بديوان عام المديرية بمدينة كفر الشيخ، وذلك لمخالفتهم تعليمات الوزارة في رفع الآذان وإقامة الصلاة في المسجد.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد، تحذيراته للائمة والعاملين بالمساجد، بعدم التهاون مع من يخالف تعليمات الوزارة، بخصوص رفع الآذان، وإقامة الصلاة في المساجد.

وأشار الفقي إلى أن قرارات الوزارة تهدف إلى الحفاظ علي صحه المواطنين، ودفع الضرر عنهم، في ظل مواجهة الدوله بكل أجهزتها لفيروس "كورونا".