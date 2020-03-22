الكويت تفرض حظر تجول جزئيًا.. وتحدد مواعيده

أصدر مجلس الوزراء الكويتي، قرارًا بفرض حظر تجول جزئي على البلاد من الساعة 5 مساءً حتى 4 فجرًا، في إطار تشديد الإجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنس الصالح، في مؤتمر صحفي: "كنا نريد تجنب هذا
وأعلنت وزارة الصحة الكویتی، تسجیل 17 حالة مؤكدة إصابتھا بفیروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضیة في البلاد، لیرتفع بذلك عدد الاصابات المسجلة حتى الآنإلى 176 حالة.
وكان وزیر الصحة باسل الصباح أعلن في وقت سابق صباح الیوم شفاء خمس حالات مصابة بمرض فیروس كورونا، لیصل مجمل من أعلن شفاؤھم من المرض إلى 27 حالة.
وبذلك، فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في أحد المستشفیات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابین بمرض فیروس كورونا وصل إلى 149 حالة.
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