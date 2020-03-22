زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب شمالي عاصمة كرواتيا

قال المركز الألماني لأبحاث العلوم الجغرافية، اليوم الأحد، إن زلزالاً قوته 5.3 درجات وقع إلى الشمال من زغرب عاصمة كرواتيا.

وأضافالمركز الألماني، أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

من ناحية أخرى ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجات على مقياس ريختر.