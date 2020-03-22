عمان تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنين مرتبطة بالمخالطة لقريب مصاب قادم من الخارج. وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (55) خمساً وخمسين حالة. فيما ارتفع عدد حالات التشافي إلى 17 حالة.

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