كوبا ترسل طاقماً طبياً إلى إيطاليا لمحاربة فيروس كورونا

أرسلت كوبا فريقاً من 52 طبيباً وممرضاً بينهم من شارك في مكافحة حمى إيبولا في إفريقيا، إلى إيطاليا من أجل تقديم العون لهذا البلد الأوروبي في مكافحة وباء كوفيد 19.

ويتوجه هذا الفريق الذي وصل إيطاليا السبت إلى منطقة لومبارديا الأكثر تضرراً من الفيروس في البلاد. وخلال شهر واحد، توفي 4825 شخصاً بسبب الوباء في إيطاليا.

وأعلن مدير الفريق كارلوس ريكاردو بيريز أن الطاقم المؤلف من 36 طبيباً و15 ممرضاً وإداري "مستعد للعمل على معالجة المرضى والتصدي لوباء كوفيد 19 بالتعاون مع الأخصائيين الصحيين" في إيطاليا.

وعمل 30 عضواً من أعضاء هذا الفريق بمكافحة وباء إيبولا في غرب إفريقيا عام 2014 بدعوة من منظمة الصحة العالمية، وفق ما أكد مدير الفريق خلال حفل وداع لهم في هافانا.

وعاد توريد الخدمات الطبية على كوبا بـ6,3 مليار دولار في عام 2018، وهو يعدّ، بالإضافة إلى السياحة، أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الكوبي، بحسب الأرقام الرسمية.