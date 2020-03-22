روسيا سترسل مساعدات لإيطاليا لدعمها في المعركة ضد "كورونا"

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن روسيا سترسل مساعدة لإيطاليا لدعمها في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

جاء ذلك بعد محادثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وأوضح بيان الكرملين، أنه بناء على طلب من إيطاليا، سترسل روسيا مجموعة كبيرة من معدات الوقاية ومحطات الإمداد المتنقلة ووسائل لتطهير المناطق والمركبات.

وذكر البيان الصادر عن الرئاسة الروسية أنه من المقرر إرسال خبراء روس إلى المناطق الإيطالية المتضررة بفيروس كورونا على وجه التحديد.

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وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو أنه سيتم نقل ثمانية ألوية متنقلة مع علماء الفيروسات والأطباء إلى إيطاليا يوم الأحد، ولم يتم الكشف عن إجمالي عدد الإفراد الذين سيتم ارسالهم للمساعدة.

وقالت هيئة الحماية المدنية في روما في نشرتها اليومية إن 4 آلاف و825 شخصاً لاقوا حتفهم، بزيادة 793 مقارنة باليوم السابق، مما يجعلها أعلى رقم يومي للوفيات منذ بداية الجائحة في البلاد.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بأكثر من 4800 ليصل إلى 53 ألفاً و578 شخصاً. وتعتبر إيطاليا هي الدولة التي سجل بها أكبر عدد من الوفيات الرسمية بسبب فيروس كورونا في العالم.