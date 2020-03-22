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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. تسجيل 6 حالة وفاة و 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 22 مارس 2020
أعلنت السلطات الصينية، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء هذا الوباء في البلاد إلى 3255 حالة وفاة.
وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، اليوم الأحد: "تلقينا تقارير عن 46 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني ليصل الإجمالي إلى 81008" .
بدورها أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا عبر العالم بلغ 266 ألفا، وراح ضحيته أكثر من 11 ألف شخص.
وأضافت المنظمة، في بيان، امساء السبت، أن 32 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها في مختلف دول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.
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