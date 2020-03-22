صحيفة: بيوم الأم يستذكر الإماراتيون بكل فخر كل ما قامت به «أم الإمارات»

الأحد 22 مارس 2020

كتبت صحيفة خليجية، في افتتاحيتها " في ظل تصدر إحصاءات دولية وعربية تتعلق بالمرأة، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، تشارك الإمارات العالم الاحتفال بـ " يوم الأم " الذي يصادف الحادي والعشرين من مارس من كل عام، بمزيد من الإنجازات المتحققة والمتلاحقة، وترجمة شعارات تقدم المرأة، وتحسين واقعها الحياتي على أرض الواقع.



وأضافت صحيفة "الاتحاد " الصادرة اليوم الأحد تابعها الأم في الإمارات، استطاعت أن تثبت قدرتها في المنزل والعمل، وأن اهتمامها بالأسرة لا يمكن أن يشكل عائقا أمام مسيرة تقدمها ومشاركتها في الحياة العامة، وذلك بفضل جهود القيادة الرشيدة، وما تبذله سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في تمكين المرأة الإماراتية".

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ولفتت إلى أن النساء في الإمارات، أغلبهن أمهات، يشغلن 50% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، ويحملن 9 حقائب وزارية، ويشكلن نحو 66% من موظفي المؤسسات الحكومية، ويعملن سفيرات، وينخرطن في أعمال نوعية في القطاع الخاص، ناهيك عن قصص نجاح سطرنها عبر إقامة مشاريع وأعمال وشركات صغيرة.

واختتمت " الاتحاد " افتتاحيتها بالقول " في يوم الأم، يستذكر الإماراتيون بكل فخر، كل ما قامت به «أم الإمارات»، في سبيل أن تكون المرأة الإماراتية في صدارة النساء عربيا وعالميا، عبر دعم إصدار تشريعات وإقامة مؤسسات للاهتمام بالمرأة والأسرة منذ عقود خلت، ساهمت في تصدر الإمارات قائمة الدول العربية في السعادة، فكل عام و«أم الإمارات»، والإماراتيات وأمهات العالم بألف خير".