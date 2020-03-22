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شكرا لقرائتكم خبر عن المرتزقة الأتراك في ليبيا يستعدون لتشكيل لواء "سنان باشا" والان مع التفاصيل
الأحد 22 مارس 2020
يستعد المرتزقة الأتراك في ليبيا لتشكيل لواء يحمل اسم «سنان باشا» في طرابلس على غرار لواء السلطان مراد في شمال سوريا، في حين زادت أعداد القتلى في صفوفهم.
ونقلت صحيفة «البيان» عن مصدر مطلع قوله: إن تشكيل لواء سنان باشا يهدف إلى تأكيد الحضور التركي في ليبيا، من خلال قوة عسكرية تحمل رمزية الحضور العثماني في البلاد.
وتابع، إن اللواء سيضم الأغلبية الساحقة من المرتزقة الذين تولى نظام أردوغان نقلهم إلى الغرب الليبي منذ ديسمبر الماضي، وبلغ عددهم أكثر من 6000 مسلح.
ورد «المصدر» التفكير في تشكيل اللواء إلى عجز المرتزقة عن الاندماج في الميليشيات الليبية، وفشلهم في تحقيق أي انسجام مع مسلحي حكومة الوفاق سواء في طرابلس أو مصراتة، لافتاً إلى أن مواجهات عدة جرت بين المرتزقة والمسلّحين المحليين، وصلت إلى حد مقتل عدد من مرتزقة أردوغان بسلاح الميليشيات في محاور عدة، من بينها محور صلاح الدين وسط العاصمة.
5000
وتابع: إن الجانب التركي وحلفاءه في طرابلس، بات لديهم يقين بوجود تعاون يصل إلى حد التنسيق بين عناصر ميلشياوية والجيش الوطني بلغ حد تسليمه أحد أبرز قيادات المرتزقة بعد إصابته، وهو ما أظهر تسجيلاً مصوراً عرضه الجيش لذلك القيادي قبل وفاته متأثراً بجروحه.
ورجح المصدر أن يضم لواء سنان باشا نحو 5000 مسلّح من المنحدرين مما يسمى بالجيش الوطني السوري الموالي لتركيا، وبخاصة لواء السلطان مراد، وأغلبهم من التركمان، وكذلك من مسلحين محليين متبنين فكرة عودة الخلافة العثمانية، التي يتم الترويج لها بقوة حالياً في طرابلس، وبخاصة من منظري جماعة الإخوان، وعلى رأسهم الإرهابي علي الصلابي صاحب كتاب «الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط».
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