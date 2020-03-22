شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مستشفيات الحديدة تستقبل 18 قتيلا و28 جريحا حوثيا والان مع التفاصيل

الأحد 22 مارس 2020 استقبلت مستشفيات مدينة الحديدة عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيات الحوثي خلال اليومين الماضيين.

وقال مصدر مطلع ان مستشفيات مدينة الحديدة استقبلت 18 قتيلا و 28 جريحا من من عناصر المليشيات. Advertisements وأكد المصدر أن جميع القتلى والجرحى من الحوثيين في مستشفيات الحديدة وصلوا من جبهات الساحل الغربي. وكانت مليشيات الحوثية قد رفعت من وتيرة عمليتها العسكرية في الأيام الأخيرة على مواقع القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال بالحديدة ولكنها قوبلت بهزائم ساحقة.

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