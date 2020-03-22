تونس تخصص 850 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا

الأحد 22 مارس 2020

قال رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، السبت، إن بلاده ستخصص 2.5 مليار دينار (850 مليون دولار) لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا.



ومن بين الإجراءات الجديدة ستؤجل الحكومة التونسية المستحقات الضريبية والضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتؤخر سداد قروض الموظفين محدودي الدخل وتوفر دعما ماليا للأسر الفقيرة.

وأكدت تونس 60 حالة إصابة بفيروس كورونا والذي من المتوقع أن يلحق الضرر بقطاع السياحة الذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، حجراً صحياً على البلاد، مطالباً التونسيين بالبقاء في بيوتهم لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وقرر سعيد منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية.

وإثر اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي، أكد قيس سعيد أن الدولة ستتكفل بمد كل السكان بالمواد الغذائية وغلق المناطق الصناعية الكبرى وتكثيف الحجر الصحي على العائدين من خارج تونس.

وقال البنك المركزي التونسي، في بيان الأربعاء، إنه سيسمح للشركات بتأجيل سداد قروض لمدة 6 أشهر لمواجهة الآثار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

كانت تونس تستعد لموسم سياحي قياسي، وتأمل في أن يعوض ذلك حالة الوهن في أوجه أخرى من الاقتصاد العليل.

وتسهم السياحة بنحو 10% من الاقتصاد التونسي، وهي ثاني أكبر قطاع مشغل للأيدي العاملة بعد الزراعة، وتعد مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية.