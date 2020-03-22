تعرف على نتائج فحص نائب الرئيس الأمريكي وزوجته من فيروس كورونا

الأحد 22 مارس 2020

أعلنت السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الأحد، خلوه وزوجته من فيروس كورونا المستجد، عقب إجراء فحص طبي لهما.



وقالت كاتي ميللر، في تغريدة عبر تويتر: "يسرنا أن نعلن أن نتائج اختبار كوفيد 19 سلبية لكل من نائب الرئيس والسيدة كارين بينس".

وكانت الفحوص الطبية أظهرت إصابة أحد مساعدي بنس بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، حسب ما أكدت المتحدثة، السبت.

وعادت ميلر وأكدت أنه "لا الرئيس ترامب ولا نائب الرئيس بنس كانا على اتصال وثيق به".

وبنس مكلّف من الرئيس الأمريكي بتنسيق مكافحة الوباء في الولايات المتحدة.

والأحد الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب غير مصاب بفيروس كورونا المستجد، وقال شون كونلي طبيب ترامب، في بيان، إن "الفحوص خلصت إلى أن الرئيس خال من فيروس كورونا".

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وكان ترامب لفت إلى أنه خضع لفحص درجات الحرارة قبل عقد مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وأنه لم يكن يعرف نتيجة الفحص.

ورغم عدم معرفة ترامب بنتيجة الفحص، آنذاك، لكنه أكد أن درجة حرارته قبل المؤتمر الصحفي كانت طبيعية.

كما أعلن البيت الأبيض، أيضا الأسبوع الماضي، أنه سيجري عمليات فحص درجات الحرارة لأي شخص يلتقي ترامب أو نائبه بنس، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، قال الرئيس دونالد ترامب إن "التوسع في إجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يسير بصورة جيدة للغاية"، بعد تأخيرات طويلة في توزيع أدوات الفحص، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال نائب الرئيس مايك بنس، الذي ظهر إلى جانب ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن نحو 195 ألف أمريكي سيحصلون على نتائج الفحص.

وخضع البعض الآخر للفحص في آلاف المختبرات التي لم يتم إدخال بياناتها بعد. وأظهر التشخيص إصابة أكثر من 19 ألف بالفيروس.

وكرر بنس نداء الإدارة للمواطنين الأمريكيين بعدم الحضور وطلب الخضوع للفحص إلا في حالة ظهور أعراض (كوفيد -19) عليهم، التي يمكن أن تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس.