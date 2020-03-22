شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تسجل 6 وفيات و 73 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجمل حالات الإصابة بها إلى 380 حالةً. وأعلنت أيضًا عن ست حالات وفاة بالفيروس المستجد ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25 شخصًا.

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