شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون "كورونا" سببًا لتطور العلاقات بين أمريكا وكوريا الشمالية؟ والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح في رسالة شخصية للزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون اعتزامه تطوير العلاقات بين بيونج يانج وواشنطن.

وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي اليوم الأحد في بيان بثته الوكالة "إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أرسل رسالة إلى "كيم"، يعرض فيها المساعدة أيضا في التصدي لفيروس كورونا المستجد".

وقالت "كيم يو-جونج"، وهي النائب الأول لمدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية: "تعد الرسالة مثالًا جيدًا على إظهار العلاقات الشخصية القوية والخاصة بين ترامب وكيم".

وتابعت: "نحن نعتبر الرسالة عملًا حكيمًا من رئيس الولايات المتحدة للحفاظ على العلاقات الجيدة التي تربطها بزعيمنا"، مشيرة إلى وجود "صعوبات وتحديات كبيرة في طريق تطوير العلاقات الثنائية".

وأضافت أن الرئيس "ترامب" أوضح في رسالته خطته لدفع العلاقات بين البلدين، وأعرب عن عزمه على التعاون في مكافحة الوباء.ر