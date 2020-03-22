شكرا لقرائتكم خبر عن السلفادور تعلن: 30 يوم من حظر التجول لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال أبو كيلة يوم السبت في تعليقات نشرها المكتب الصحفي للرئاسة عبر تويتر إنه "ابتداء من الليلة قررنا أن نفرض الحجر الصحي الكامل داخل المنازل في جميع الأراضي الوطنية لمدة 30 يومًا".
وأضاف" لن يسمح لأي شخص بمغادرة منزله " وذلك قبل أن يوضح أنه سيسمح للناس بالتسوق لشراء السلع الأساسية وأن العمال الأساسيين سيسمح لهم بمواصلة العمل.
وقال أبو كيلة "إن الأشخاص الذين لا يتبعون هذه الإجراءات سيتم نقلهم إلى مركز احتواء".
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