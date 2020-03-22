فرنسا تجني خمسة ملايين يورو من غرامات حظر التجول في اسبوعه الاول

الخليج 365/باريس/ علي ناجي
وذكر تلفزيون "BFM" أن عدد المخالفين لتعليمات حظر التجول الذي تشهده فرنسا، 38.994 مخالفة.
وكانت الحكومة اعلنت سابقاً ان قيمة المخالفة للحظر 135 يورو، آي انها حصلت من الغرامات التي اعلن عنها اليوم نحو "5 264 190 " في الاسبوع الاول من الحظر.
ونشرت الحكومة الفرنسية، تعليمات للذين يودون الخروج اثناء حظر التجوال الذي فرضته لغرض كبح وباء فيروس كورونا.
وتضمنت ورقة الخروج خمسة اسباب ابرزها اذا كان لديك عمل او تذهب للتبضع للاغراض الاساسية اومراجعة الطبيب او الذهاب للصيدلية، وايضاً اذا كان للرياضة الفردية او التنزه مع حيوان اليف.
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