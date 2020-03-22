كنائس سوريا ولبنان تعلق الصلوات والقداديس

قررت الكنائس المسيحية في سوريا ولبنان تعليق الخدمات والصلوات العامة، بما فيها القداديس في الكنائس من تاريخه وحتى إشعار آخر.

وأعلنت الكنائس في بيان مشترك، (أمس السبت)، عددا من الإجراءات "بناء على التطورات الأخيرة لانتشار فيروس وأعلنت الكنائس في بيان مشترك، (أمس السبت)، عددا من الإجراءات "بناء على التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا ، وللوقاية من هذا الوباء". وتضمنت تلك الإجراءات أيضا "إيقاف الاجتماعات والأنشطة كافة من أمسيات ورحلات وكرامس واحتفالات ومعارض ومسابقات وغيرها".



كذلك "إقامة الجنازات في كنائس المدافن حصرا (إن وجدت) بحضور كاهن الرعية وذوي الفقيد، دون تقبل التعازي، والابتعاد عن كل أنواع التجمعات والتزام البقاء في المنازل". كذلك "إقامة الجنازات في كنائس المدافن حصرا (إن وجدت) بحضور كاهن الرعية وذوي الفقيد، دون تقبل التعازي، والابتعاد عن كل أنواع التجمعات والتزام البقاء في المنازل". وطالب البيان بضرورة التقيد الكامل بالتعليمات الصحية الرسمية.

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