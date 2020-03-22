الهند تبدأ حظر تجول لمدة 14 ساعة للحد من انتشار كورونا

أعلنت الهند فرض حظر التجول لمدة 14 ساعة يبدأ اليوم الأحد، للحد من فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل سريع في البلاد حيث تم حتى الآن تسجيل 315 حالة إصابة بالمرض.

وقال مودي على تويتر قبل دقائق من إعلان فرض حظر التجول "فلنكن جميعا جزءا من هذا الحظر الذي سيضيف قوة كبيرة لمكافحة خطر كوفيد-19، مشيرا الى أن "الخطوات التي نتخذها الآن ستساعدنا في الأيام القادمة. وحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في كلمة للشعب الأسبوع الماضي المواطنين على أن يلزموا بيوتهم من الساعة 0130 حتى الساعة 1530 بتوقيت جرينتش في خطوة قال إنها ستكون اختبارا حاسما للبلاد لتقييم قدراتها على التصدي لهذه الجائحة.

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