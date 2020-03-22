خلية ازمة النجف تصدر خمس توصيات جديدة لمنع تفشي الفيروس

وقال معاون مدير عام دائرة صحة النجف الدكتور حسن هلوس الحاتمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن اجتماعا عقد مساء امس، لخلية الازمة في دائرة الصحة، مؤكدا أن دائرته مع اي فكرة تسهم في تقديم خدمة صحية للمواطنين وتقترن بتخفيف زخم المراجعين داخل داخل المؤسسات الصحية.وشدد الحاتمي على ضرروة تقليل الازدحامات كونها سببا رئيسيا في انتقال العدوى، مضيفا أنه ومن باب اولى ان يتم تطبيق هذا في المؤسسات الصحية.

واشار الى افتتاح الاستشاريات المسائية وزيادة عددها في المستشفيات وتفعيل الخدمات في المراكز الصحية.

وأوضح أن الخلية اصدرت ضوء الاجتماع هذه التوصيات :-

1- التأكيد على استمرار غلق المطار والمنافذ البرية للمحافظة واستمرار منع دخول الموانين من محافظات اخرى.



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2- تشكيل لجنة مختصة لتحديد وتهيأة اماكن وردهات اضافية لحجر الملامسين والحالات المشتبه بها مع ايجاد اماكن بديلة لمستشفى الحكيم لإستيعاب المصابين الجددوالاشراف على توفير مستلزمات الحماية الشخصية والاجهزة والمستلزمات الطارئة.

3- افتتاح استشارية مسائية خاصة لتقديم خدمات طب الاسنان الطارئة ويكون مقرها في مستشفى الزهراء التعليمي.

4- تفعيل ردهات العزل في المستشفيات واصدار اوامر ادارية بالمهام والواجبات.

5- تسمية مركز الحروق والديلزة والمراكز التخصصي لطب الاسنان في حي ميسان لتكون اولويات احتياطية لإستضافة الملامسين الجدد .

