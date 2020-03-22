اخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 98 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 98 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 98 إصابة جديدة بكورونا

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد عن اصابة 98 حالة إضافية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات إلى 8 آلاف و 897 شخصا منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

Advertisements

 

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية بأن عدد الوفيات بفيروس ارتفع إلى 104 حالات بعد وفاة حالتين يوم أمس، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

 

وتابع المركز أن 297 شخصا تعافوا من بين المصابين بالفيروس ليرتفع اجمالي المتعافين إلى ألفين و 909 حالات جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 98 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا