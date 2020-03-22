حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن حالة الطقس اليوم الأحد، ستكون لطيفة نهارًا شديدة البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وشوائب عالقة نهارًا والرياح خفيفة إلي معتدلة، على القاهرة الكبري والوجه البحري.



حالة الطقس شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء

وتابعت الهيئة، أن يكون طقس السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة غرباً.

وأضافت الهيئة أن الطقس علي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ولفتت الهيئة إلي أن الطقس علي جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر لطيف نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة.

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لطيف نهارًا علي جنوب وشمال الصعيد

ويشهد طقس جنوب وشمال الصعيد لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، بينما تكون هناك شبورة صباحا وشوائب عالقة نهارًا علي شمال الصعيد.

حالة البحر الأحمر مضطرب والرياح شمالية غربية

وعن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلي 2 متر، أما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح بين 2 إلي 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة الصغرى 10 والعظمى 21، والإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 21، أما شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 22، والغردقة الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.