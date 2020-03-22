شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

فيما يلي توقعات حالة الطقس في الإمارات اليوم الأحد، 22/آذار/2020، والتي جاءت على النحو التالي، حسب المركز الوطني للأرصاد:



تكاثر الغيوم الركامية الرعدية على دولة الإمارات مع ساعات ليلة السبت / صباح الأحد.

تهطل زخات رعدية من الأمطار على سواحل دولة الإمارات والمناطق المطلة على الخليج العربي بما فيها العاصمة أبو ظبي و مدينتي دبي و الشارقة.

تشتد وتيرة هطول الأمطار مع ساعات نهار الأحد وتتسع رقعة تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي لتشمل المناطق الداخليةو أيضاً سواحل الفجيرة.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة في عموم المناطق خلال ساعات الصباح.

وتتراجع حالة عدم الاستقرار الجوي عن الدولة إعتبارا من يوم الاثنين حيث يميل الطقس للإستقرار تدريجيا.

أما عن درجات الحرارة فيتوقع أن تنخفض بشكل ملموس لتصبح أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام.

الطقس في إمارة أبو ظبي:

أتربة مثارة.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أبو ظبي: °31

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أبو ظبي: °22

الطقس في إمارة دبي:

غائم جزئي مع احتمال أمطار رعدية.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في دبي: °29

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في دبي: °23

الطقس في إمارة الشارقة:

زخات رعدية من المطر.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الشارقة: °29

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الشارقة: °22

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الطقس في إمارة عجمان:

زخات رعدية من المطر.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عجمان: °28

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عجمان: °22

الطقس في إمارة الفجيرة:

زخات رعدية من المطر.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الفجيرة: °26

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الفجيرة: °21

الطقس في إمارة أم القيوين:

زخات رعدية من المطر.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أم القيوين: °27

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أم القيوين: °21

الطقس في إمارة راس الخيمة:

زخات رعدية من المطر.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في راس الخيمة: °25

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في راس الخيمة: °20