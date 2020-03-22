فيروس كورونا يعلق الرحلات الجوية بين هولندا وإسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

متابعات_السعودية نيوز

قررت حكومة هولندا، السبت، حظر كل الرحلات الجوية القادمة من إسبانيا حتى 4 أبريل/نيسان المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



وأعلنت السلطات الصحية في هولندا وفاة 30 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ورصد 534 إصابة جديدة، الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 106 والإصابات إلى 2994.

وذكر المعهد الوطني للصحة في إفادة يومية أن أعمار المتوفين تتراوح بين 63 و95 عاما.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، الإثنين الماضي، في خطاب متلفز إلى شعبه، إن أغلبية السكان في هولندا سيصابون بفيروس كورونا المستجد، لكنه استبعد إغلاقا تاما للبلاد.

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وأضاف روتي أن حكومته تريد تطوير "مناعة جماعية" بانتظار إيجاد لقاح، وذلك بعدم حماية الأشخاص الأقل ضعفا من الإصابة بالفيروس والاكتفاء بحماية المسنين والمرضى منه.

وتابع روتي: "بكل جدية الحقيقة أن قسما كبيرا من الهولنديين سيصاب بفيروس كورونا. هذا ما ينبئنا به الخبراء".

لكنّه أوضح "على عكس إيطاليا وإسبانيا اللتين فرضتا قيودا صارمة على التنقل لكبح تفشي الفيروس، فإن هولندا لن تشهد إغلاقا تاما".

وقال إن فرض قيود كتلك "يعني إغلاق البلاد لعام أو أكثر، مع كل ما يرافق ذلك من تداعيات"، وأضاف أن الفيروس "يمكن أن يعاود الظهور مباشرة بعد رفع التدابير".

وأعلنت هولندا تسجيل 1,413 إصابة بـ(كوفيد-19) بينها 24 وفاة.