شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات كورونا في بريطانيا إلى 220 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس الجديد في بريطانيا إلى 220 حالة، السبت، وذلك بعد تسجيل 53 حالة وفاة جديدة، حسبما ذكرت هيئة الصحة الوطنية البريطانية.

Advertisements وقالت الهيئة إن أعمار المتوفين تراوحت بين 41 و94 عاما، وجميعهم كانوا يعانون من مشكلات صحية. وأشارت إلى أن نحو 72818 شخصا أجروا فحوصات، السبت، وجاءت نتيجة 5018 منهم إيجابية.

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