السلطات الصحية في الصين تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في الصين، 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الحالات إلى 81054.



وقالت لجنة الصحة الوطنية، الأحد، إن جميع حالات الإصابة كلها واردة من الخارج باستثناء حالة واحدة.

وأوضحت اللجنة أنه تم تسجيل 6 وفيات بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات في الصين إلى 3261.

ولم تسجل السلطات أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي خلال يوم السبت.

وعبّر علماء وخبراء صحة صينيون عن اعتقادهم بأن المرحلة الأسوأ في حرب الصين على فيروس كورونا انقضت، وقللوا من أهمية تحذيرات من عودة الفيروس على نحو موسمي أو أن "موجة ثانية" أكثر فتكا قد تظهر في وقت لاحق من 2020.

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وأعلنت السلطات عن تعافي 504 مرضى من بين المصابين بمرض (كوفيد 19)، وخروجهم من المستشفى، ما يرفع عدد المرضى المتعافين إلى 72 ألفا و244 حالة.

يذكر أنه في جميع أنحاء الصين، لا يزال هناك 5 آلاف و549 حالة مصابة منذ بدء انتشار المرض في ديسمبر/كانون أول من العام الماضي، حيث أصيب 81 ألفا و 54 شخصًا في جميع أنحاء البلاد، توفي منهم 3 آلاف و 261 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا بلغ ذروته في الصين قرب أواخر فبراير/شباط، لكن حالات العدوى "الوافدة" مازالت مرتفعة.

ومع استمرار انتشار الوباء في الخارج تأهب عدد متزايد من البلدان للسيناريو الأسوأ الذي يظل فيه فيروس متفشيا حتى 2021 على أقرب تقدير.

لكن مستشارين طبيين في الصين عبّروا عن ثقتهم بأن إجراءات الاحتواء الصارمة التي طبقتها بكين حققت ما يكفي لضمان إمكانية السيطرة التامة على التفشي، محليا على الأقل، في غضون أسابيع.

وعلى الرغم من استمرار قلقهم من مخاطر الحالات "الوافدة" من الخارج فإنهم يقولون إنه من المتوقع أن تتمكن الصين من مكافحة الفيروس بالطريقة نفسها، التي قضت بها على تفشي متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد "سارس" في 2003.