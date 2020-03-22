كونتي أعلن وقف الأنشطة الإنتاجية غير الضرورية بإيطاليا لمواجهة كورونا: أخطر أزمة نشهدها منذ الحرب العالمية

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​ أنّ "الحكومة قرّرت إغلاق كلّ الأنشطة الإنتاجيّة الّتي لا تُعتبر ضروريّة ومهمّة وحيويّة"، في خطوة إضافيّة تأتي في إطار التدابير المتّخذة في محاولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجدّ.

ولفت إلى أنّ "​الصيدليات​ ومحلات السوبرماركت ومخازن المواد الغذائية والخدمات البريديّة والماليّة والتأمين والنقل ستُواصل عملها"، مركّزًا على "أنّنا نُبطئ المحرّك الإنتاجيّ للبلاد، لكنّنا لا نوقِفه"، واصفًا هذه الخطوة بأنّها "ليست سهلة".

وأشار كونتي إلى "أنّنا لا يمكننا إخفاء الحقيقة الموجودة أمامنا كلّ يوم. إنّها أخطر أزمة تشهدها ​إيطاليا​ منذ الحرب العالمية الثانية"، مبيّنًا أنّ "التدابير المعتمدة ستأخذ بعض الوقت قبل أن تظهر نتائجها. يجب أن نُواصل احترام كلّ هذه القواعد بصبر وثقة. إنّها قاسية، أنا أعلم ذلك لكن ليس لدينا بديل. علينا أن نُقاوم، إنّها الطريقة الوحيدة لحماية أنفسنا ومَن نحبّ".