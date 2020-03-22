بدء حظر تجول في الهند لـ14 ساعة للحد من انتشار كورونا مع ارتفاع الإصابات إلى 315

أعلنت ​الهند​ فرض حظر التجوّل لمدّة 14 ساعة اليوم الأحد، للحدّ من فيروس "كورونا" الّذي ينتشر في البلاد، حيث تمّ حتّى الآن تسجيل 315 حالة إصابة.

وكان رئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا مودي​ قد حثّ المواطنين الأسبوع الماضي، على أن "يلزموا بيوتهم من الساعة 01:30 حتّى الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، في خطوة ستكون اختبارًا حاسمًا للبلاد لتقييم قدراتها على التصدّي لهذه الجائحة".

كما كانت الحكومة الهندية قد أعلنت في وقت سابق أنّها منعت جميع رحلات الطيران التجارية الدولية من الهبوط على أراضيها اعتبارًا من 22 آذار ولمدّة أسبوع، لاحتواء انتشار "كورونا".