أعلنت الهند فرض حظر التجوّل لمدّة 14 ساعة اليوم الأحد، للحدّ من فيروس "كورونا" الّذي ينتشر في البلاد، حيث تمّ حتّى الآن تسجيل 315 حالة إصابة.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد حثّ المواطنين الأسبوع الماضي، على أن "يلزموا بيوتهم من الساعة 01:30 حتّى الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، في خطوة ستكون اختبارًا حاسمًا للبلاد لتقييم قدراتها على التصدّي لهذه الجائحة".
كما كانت الحكومة الهندية قد أعلنت في وقت سابق أنّها منعت جميع رحلات الطيران التجارية الدولية من الهبوط على أراضيها اعتبارًا من 22 آذار ولمدّة أسبوع، لاحتواء انتشار "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر بدء حظر تجول في الهند لـ14 ساعة للحد من انتشار كورونا مع ارتفاع الإصابات إلى 315 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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