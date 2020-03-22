وفاة شخصين بسبب "كورونا" في بنما وارتفاع عدد الإصابات إلى 245

أعلنت السلطات الصحية في بنما "وفاة شخصين آخرين بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء هذا الفيروس في بنما إلى ثلاثة". ولفتت إلى أنّه "تأكّد إصابة 245 شخصًا بالفيروس في البلاد".

يُذكر أنّ "منظمة الصحة العالمية" كانت قد أعلنت يوم 11 آذار 2020، أنّ "وباء "كورونا" المستجد، تحوّل جائحةً عالميّةً". وقد تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس عتبة الـ11 ألفًا، والمصابين 266 ألفًا.

وحتّى الآن، بلغ عدد الإصابات في أوروبا 143 ألفًا و840 (7319 وفاة)، في آسيا 95618 (3461 وفاة)، في الشرق الأوسط 23384 (1581 وفاة)، في الولايات المتحدة الأميركية وكندا 22913 (287 وفاة)، في أميركا اللاتينية والكاريبي 3411 (35 وفاة)، في أفريقيا 1134 (35 وفاة) وفي أوقيانيا 1121 (سبع وفيات)".