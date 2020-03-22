جاويش أوغلو: سيتم إجلاء 3 آلاف و358 طالبًا تركيًا من 7 دول وإخضاعهم للحجر الصحي

لفت وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، إلى أنّ "بلاده قرّرت إجلاء 7 آلاف و358 طالبًّا تركيًّا، من 7 دول أوقفت ​تركيا​ رحلاتها الجويّة معها (بريطانيا، إيرلندا، سويسرا، بولندا، إيطاليا، مصر والإمارات)، إثر تقدّمهم بطلبات إلى ​البعثات الدبلوماسية​ التركية بتلك الدول في هذا الخصوص".

وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "هؤلاء الطلاب سيتمّ إخضاعهم للحجر الصحي لمدّة 14 يومًا بعدد من مساكن الطلاب في ولايتي صقاريا وصامسون، بعد إجلائهم ابتداءًا من اليوم الأحد"، مشيرًا إلى أنّ "الطلاب سيخضعون لفحوصات الكشف عن ​فيروس كورونا​، وسيتمّ توفير احتياجاتهم كافّة".

وأعلن جاويش أوغلو "إجلاء 224 مواطنًا من ​المغرب​ بعد تعليق الرحلات الجوية بين البلدين خلال الفترة الماضية"، مقدّمًا الشكر لنظيره المغربي ​ناصر بوريطة​ على الدعم في هذا الخصوص. وذكر "أنّنا علّقنا الرحلات الجوية مع 68 بلدًا ليومنا هذا، ونتابع الأوضاع في باقي الدول، الّتي من الممكن أن نعلق الرحلات الجويّة معها إذا اقتضت الضرورة". وأكّد أنّ "​وزارة الخارجية التركية​ اتّخذت عددًا من التدابير في إطار مكافحة فيروس "كورونا"، بينها تطبيق نظام العمل عن بُعد".