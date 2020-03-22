وزارة الصحة في الفيليبين أعلنت ست حالات وفاة و73 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ​الفيليبين​ية أنّ "الفيليبين سجّلت 73 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل مجمل حالات الإصابة بها إلى 380 حالة"، لافتةً إلى "تسجيل ست حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25".

وكانت قد سجّلت وزارة الصحة يوم أمس 77 إصابة جديدة، وارتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة في البلاد إلى 307. وقد فرضت الحكومة حجرًا صحيًّا مشدّدًا في المنازل على أكثر من نصف سكان البلد، للحدّ من انتشار الفيروس الّذي تسبّب بوفاة 11 ألف شخص تقريبًا، وإصابة أكثر من 266 ألفًا آخرين.