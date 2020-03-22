تسجيل أولى الإصابات بفيروس "كورونا" في أنغولا وأوغندا في إفريقيا

سجّلت أنغولا أوّل إصابتين بفيروس "كورونا" المستجد، كما أكّدت كلّ من أوغندا وإريتريا تسجيل أوّل حالة إصابة بالفيروس مع انتشاره في أنحاء إفريقيا.
وأوضحت وزيرة الصحة الأنغولية سيلفيا لوتوكوتا، في إفادة صحافيّة، أنّ "أوّل حالتين بالبلاد هما لرجلين عادا من البرتغال يومي 17 و18 آذار الحالي".
وكانت قد قد أعربت "منظمة الصحة العالمية" مرارًا عن قلقها من انتشار الوباء في القارّة الإفريقية الّتي تعاني نظمها الصحّية نقصًا شديدًا في الموارد. وسُجِّلت حتّى الآن ستّ وفيات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: ثلاث في بوركينا فاسو، واحدة في الغابون، واحدة في جزيرة موريشيوس وواحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في كينشاسا.
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