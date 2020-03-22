تسجيل أولى الإصابات بفيروس "كورونا" في أنغولا وأوغندا في إفريقيا

سجّلت ​أنغولا​ أوّل إصابتين بفيروس "كورونا" المستجد، كما أكّدت كلّ من ​أوغندا​ وإريتريا تسجيل أوّل حالة إصابة بالفيروس مع انتشاره في أنحاء ​إفريقيا​.

وأوضحت وزيرة الصحة الأنغولية سيلفيا لوتوكوتا، في إفادة صحافيّة، أنّ "أوّل حالتين بالبلاد هما لرجلين عادا من ​البرتغال​ يومي 17 و18 آذار الحالي".

وكانت قد قد أعربت "​منظمة الصحة العالمية​" مرارًا عن قلقها من انتشار الوباء في القارّة الإفريقية الّتي تعاني نظمها الصحّية نقصًا شديدًا في الموارد. وسُجِّلت حتّى الآن ستّ وفيات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: ثلاث في ​بوركينا فاسو​، واحدة في ​الغابون​، واحدة في جزيرة موريشيوس وواحدة في ​جمهورية الكونغو​ الديمقراطية في كينشاسا.