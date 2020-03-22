ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أنّ "البلاد سجّلت 46 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد".
وقد سجّلت الصين حتّى الآن 81054 حالة إصابة بـ"كورونا" منذ بداية تفشّي الفيروس، و3261 حالة وفاة من بينها ست حالات يوم أمس السبت.
وكانت قد أعلنت السلطات الصحية أمس عن 41 إصابة إضافية "مستوردة". وفي الإجمال، بلغ عدد الإصابات "المستوردة" من خارج الصين 269. ولتفادي أن يتواجد هؤلاء المصابون خارج منازلهم وينقلوا العدوى الّتي تمّت السيطرة عليها إلى حدّ كبير في الصين، فَرضت السلطات حجرًا صحيًّا على كلّ الوافدين إلى الأراضي الصينية.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الصحية الصينية أعلنت تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.