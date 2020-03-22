السلطات الصحية الصينية أعلنت تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

ذكرت لجنة الصحة الوطنية في ​الصين​، أنّ "البلاد سجّلت 46 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد".

وقد سجّلت الصين حتّى الآن 81054 حالة إصابة بـ"كورونا" منذ بداية تفشّي الفيروس، و3261 حالة وفاة من بينها ست حالات يوم أمس السبت.

وكانت قد أعلنت السلطات الصحية أمس عن 41 إصابة إضافية "مستوردة". وفي الإجمال، بلغ عدد الإصابات "المستوردة" من خارج الصين 269. ولتفادي أن يتواجد هؤلاء المصابون خارج منازلهم وينقلوا العدوى الّتي تمّت السيطرة عليها إلى حدّ كبير في الصين، فَرضت السلطات حجرًا صحيًّا على كلّ الوافدين إلى الأراضي الصينية.