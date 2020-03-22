أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح "شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، وهم مواطن ومواطنة كويتيان والثالثة مقيمة إسبانية، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 30 حالة".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس"، لافتًا إلى أنّه "سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".
وكانت قد أكّدت وزارة الصحة الكويتية أمس إصابة 17 حالات جديدة بفيروس "كورونا"، ليصبح الإجمالي 176 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعافي 3 مصابين بكورونا في الكويت ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 30 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.