تعافي 3 مصابين بكورونا في الكويت ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 30

أعلن وزير الصحة ​الكويت​ي الشيخ باسل الصباح "شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، وهم مواطن ومواطنة كويتيان والثالثة مقيمة إسبانية، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 30 حالة".

وأوضح في حديث صحافي، أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس"، لافتًا إلى أنّه "سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

وكانت قد أكّدت وزارة الصحة الكويتية أمس إصابة 17 حالات جديدة بفيروس "كورونا"، ليصبح الإجمالي 176 حالة.