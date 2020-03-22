تشخيص أول إصابتَين بفيروس "كورونا" في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة "تسجيل أوّل إصابتين بفيروس "كورونا" المستجد في القطاع"، موضحةً أنّ "الإصابتين تمّ تشخيصهما لدى مواطنَين فلسطينيَين عائدين من باكستان، ودخلا غزة عن طريق مصر، وتمّ وضعهما في الحجر الصحي في رفح القريبة من الحدود المصرية منذ وصولهما يوم الخميس؛ ولم يدخلا القطاع".
وكانت قد وضعت وزارة الصحة نحو 900 شخص كانوا قد عادوا إلى القطاع مؤخّرًا رهن الحجر الصحي، إلى جانب آلاف في الحجر الصحي المنزلي.
وترتفع في قطاع غزة نسبة الفقر نتيجة الحصار الّذي تسبَّب أيضًا بضعف النظام الصحّي ومعاناته من نقص كبير بالمستلزمات الأساسيّة. ويوجد في مستشفيات قطاع غزة 60 سريرًا للعناية المكثفة، وفق ما كشف مدير "منظمة الصحة العالمية" في الأراضي الفلسطينية جيرالد روكنشاب لوكالة "فرانس برس".
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