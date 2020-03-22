استئناف المفاوضات في الكونغرس الأميركي حول خطة الإنعاش الاقتصادي

استأنف أعضاء ​مجلس الشيوخ الأميركي​ مفاوضاتهم مع ​البيت الأبيض​ للتوصل إلى اتفاق حول خطة مساعدة ضخمة تتخطى قيمتها ألف مليار ​دولار​ بهدف احتواء ​الآثار​ الاقتصادية لانتشار ​فيروس كورونا​ المستجد في ​الولايات المتحدة​. وخيمت أجواء من التفاؤل في مجلس الشيوخ عند استئناف المحادثات.

وقال الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ خلال ​مؤتمر​ صحافي في البيت الأبيض "نحن نُعدّ تدابير لم يشهدها أحد من قبل". وأضاف "نحن نعمل بسرعة لتمرير قانون جديد سيقدّم دعما كبيرا للشركات الصغيرة والصناعات المتضررة وتوجيه اموال بشكل مباشر الى الاميركيين العاملين والى العائلات التي تعمل بجدّ".

ولمح المفاوضون عن البيت الأبيض إلى أن الكلفة الأخيرة للتدابير قد تصل إلى 1400 مليار دولار. حتى إن المستشار الاقتصادي لاري كادلو ذكر مبلغ ألفي مليار دولار لدى وصوله إلى ​الكونغرس​، بحسب ما أوردت وسائل إعلامية أميركية، لكنه شرح لاحقا أن هذا المبلغ يتضمن أيضا تدابير أخرى بينها التدابير التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

ورغم الفشل في التوصل إلى اتفاق مساء الجمعة كما كان يدعو إليه زعيم الغالبية ​الجمهورية​ في مجلس الشيوخ ​ميتش ماكونيل​، إلا أن الأخير أبدى "إعجابه" بسرعة تقدم المفاوضات.