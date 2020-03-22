مصادر سياسية للشرق الاوسط: انتقاد نصر الله لحلفاء واصدقاء يشكل سابقة

رأت مصادر سياسية لصحيفة "الشرق الاوسط" أنّ موقف الامين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصر الله​ بقي تحت سقف التهدئة رغبة منه في الحفاظ على الاستقرار الحكومي. ولفتت المصادر السياسية نفسها إلى أن انتقاد نصر الله لبعض الحلفاء والأصدقاء، يشكل سابقة في مسار علاقات الحزب بحلفائه، وقالت إنه أراد الرد على "النيران الصديقة" التي استهدفته من هؤلاء، ليس لتبديد الشكوك والاتهامات التي تسلّلت إلى جمهور ​المقاومة​، فحسب، وإنما لتمرير رسالة بعدم ضلوع الحزب في صفقة تهريب ​عامر الفاخوري​، إذا كانت موجودة، إضافة إلى أن لا صحة لكل ما يقال بأن هذه ​الحكومة​ هي حكومة "حزب الله"، وأن الحزب يهيمن على ​القضاء​، رغم أنه لم يأخذ بنصيحته بتأجيل الجلسات المخصصة لمحاكمة الفاخوري.

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