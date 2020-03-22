ماكرون يهدد بفرض حظر على الدخول من بريطانيا إذا لم تتخذ إجراءات أقوى ضد كورونا

اعلنت صحيفة فرنسية إن الرئيس ​إيمانويل ماكرون​ هدد بإغلاق حدود ​فرنسا​ مع ​بريطانيا​ إذا تقاعس ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء تفشي ​فيروس كورونا​.



وكان جونسون قد أمر بإغلاق الحانات و​المطاعم​ والمسارح ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية لإبطاء الانتشار المتسارع للمرض وذلك بعد أيام من فرض دول أوروبية أخرى إغلاق للبلاد.

وقالت صحيفة ​ليبراسيون​ الفرنسية نقلا عن مصادر في مكتب ماكرون إن قرار جونسون جاء بعد أن وجه له الزعيم الفرنسي إنذارا صباح الجمعة مهددا بفرض حظر على دخول أي مسافر قادم من بريطانيا إذا لم تتخذ إجراءات جديدة.

ونقل التقرير عن مسؤول في الأليزيه قوله " اضطررنا لتهديده بشكل واضح لجعله يتحرك في نهاية الأمر".