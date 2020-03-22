الناطقة بإسم مفوضية اللاجئين: لا اصابات حتى الساعة باوساط النازحين في لبنان

أكدت الناطقة باسم ​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​ في ​لبنان​، ليزا أبو خالد، أنه حتى يوم أمس السبت، واستناداً إلى الأدلة المتاحة، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بوباء "كوفيد-19" في أوساط ​النازحين​ في لبنان، لافتة إلى أنه رغم ذلك، عززت المفوضية تدابير التأهب و​الوقاية​ والاستجابة بشكل عام "فمنذ أكثر من شهر، بدأنا العمل على رفع مستوى الوعي والإعلام الجماهيري على مستوى المجتمع والفرد، ونواصل القيام بذلك. ولقد بدأنا بالفعل بتوزيع مواد النظافة الصحية".

وأوضحت أبو خالد في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن المفوضية بصدد تطوير إجراءات للعزل، إذا ظهرت أي حالة في مخيمات اللاجئين أو الملاجئ الجماعية، مشيرة إلى "التعاون بشكل وثيق مع المنظمات الشريكة والسلطات اللبنانية من أجل توسيع القدرات الحالية للقطاع الصحي، فيما يتعلق بتوفير العلاج الاستشفائي اللازم، أو العناية المركزة للمرضى الذين سيحتاجون إلى دخول المستشفى، بما في ذلك في وحدات العناية المركزة".

وأضافت: "التوجه هو لإنشاء أجنحة إضافية مع أسرة إضافية، بما في ذلك وحدات العناية المركزة الإضافية، بحيث تكون هناك قدرة كافية على الاستجابة لجميع المجتمعات. ويمكن تضمين هذا في ​المستشفيات​ الحالية أو المرافق الإضافية المشتركة. سنحتاج على الأرجح إلى مزيج من الاثنين".