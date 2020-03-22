تعرف على تشكيل المجلس القومى لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية فى 16 نقطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأيام الماضية تقدم النائبة مى البطران وأكثر من 60 نائبا بمشروع قانون لإنشاء المجلس القومى لأخلاقيات البحوث الحيوية التطبيقية، والذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى، الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، الخطة والموازنة لدراسته خلال الفترة القادمة، وفي هذا الصدد يرصد ”الخليج 365” تفاصيل تشكيل هذا المجلس كما ورد في نص القانون : 1- رئيس المجلس 2- ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة في هذا المجال ويكون منهم رئيس المجلس 3- عضوان يمثلان القوات المسلحة 4- عضو يمثل وزارة الزراعة 5- عضو يمثل وزارة الصحة 6- عضو يمثل وزارة البيئة 7-عضو يمثل وزارة التربية والتعليم 8- عضوان يمثلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Advertisements 9- عضو يمثل المجلس الأعلى للجامعات 10- عضوان من رؤساء لجان أخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي 11- عضو يمثل الأزهر الشريف 12- عضو يمثل جامعة الأزهر 13- عضو يمثل الكنيسة الأرثوذكسية 14- عضو قانوني 15- عضو تشريعي 16- عضو من المنظمات المدنية المهتمة بحسن معاملة الحيوان ويأتى مشروع القانون ليتكامل مع الجهود المصرية فى هذا الصدد، لاسيما وأن مصر كانت سباقة فى مجال التعامل الأخلاقى مع الحيوانات على مستوى العالم، حيث أصدرت أقدم قانون لتنظيم التعامل مع الحيوانات وتجريم تعذيبها أو التعامل القاسى معها عام 1902، بالإضافة إلى إصدار جامعة القاهرة يناير 2019 مشروع الدليل المصرى للتعامل الأخلاقى مع حيوانات التجارب فى التعليم والبحث العلمى فى نطاق القيم الأخلاقية والمعارف المتجددة، ويشمل جميع جوانب رعاية الحيوانات واستخدامها للأغراض العلمية، ويتضمن مبادئ رعاية واستخدام الحيوانات وأساسيات التعامل الرحيم معها فى الأنشطة العلمية، ومسئوليات الباحثين والمؤسسات.

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