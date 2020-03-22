إنذار لأصحابها.. غلق 16 محل تجاري خالفوا مواعيد الحظر في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، تنفيذ حملة أمنية مكبرة، لقرار صادر بغلق 16 محلا تجاريا، بمدينة كفر الشيخ، وذلك لعدم التزام أصحابها بمواعيد الحظر، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 739 لسنة 2020، لمجابهة فيروس "كورونا".

وكان محافظ كفرالشيخ، أصدر القرار رقم 344 بغلق 15 محلا تجاريا، لمدة 3 أيام، كإنذار لأصحابها، لعدم التزامهم بمواعيد الحظر، وقرار رئيس مجلس الوزراء، وغلق محلا تجاريا واحدا لمدة شهر، لإداراته محل بدون ترخيص، بجانب مخالفته مواعيد الحظر.

ووجه محافظ كفرالشيخ، جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، يإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف أحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق، وضرورة المتابعة الميدانية علي مدار اليوم للحالة العامة فى الشوارع.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس "كورونا المستجد​