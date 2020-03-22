حكومة هونج كونج تناشد المواطنين بالتقليل من الخروج

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج - (د ب أ):

ناشدت حكومة هونج كونج المواطنين إلى مزيد من التباعد الاجتماعي مع ارتفاع أعداد الاصابة بفيروس كورونا في المدينة، في ظل اندفاع الكثيرين للعودة من أوروبا، حيث ارتفعت أعداد الإصابات بشكل كبير.

وحث مركز حماية الصحة التابع لوزارة الصحة في هونج كونج مجددا المواطنين على "الحفاظ على تباعد اجتماعي مناسب" في حياتهم اليومية.

ودعا مركز حماية الصحة في بيان المواطنين إلى التقليل من الخروج وأن يتجنبوا الأنشطة الاجتماعية مثل تجمعات تناول الطعام أو التجمعات الأخرى لتقليل فرصة الاتصال بالأشخاص المصابين وتقليل خطر ظهور التفشي الجماعي في المجتمع.

وقالت الحكومة في بيان اليوم الأحد إنه بما أن معظم حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا والبالغ عددها 274 قادمة من الخارج أو تتعلق بأولئك الذين كان لديهم اتصال وثيق مع المرضى الذين لديهم تاريخ سفر، فإن الحكومة ستزيد من الاختبارات للأشخاص العائدين من الخارج في مركزين محددين للاختبار.