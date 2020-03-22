رئيس الوزراء الأسترالي يعتزم الإعلان عن ثاني حزمة انقاذ اقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني - (د ب أ):
أفادت تقارير وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن حزمة انقاذ اقتصادي ثانية اليوم الأحد بهدف دعم المشروعات الاسترالية الصغيرة من أجل الابقاء على سداد الأجور خلال أزمة فيروس كورونا.
ويبلغ إجمالي الحزمة 66 مليار دولار أسترالي( 38.2 مليار دولار أمريكي) وسيجري تخصيص ما يقرب من 100 ألف دولار لكل مشروع صغير لمساعدة أرباب الأعمال على الابقاء على العمالة لديهم والتغلب على الانكماش المتوقع أن يستمر لمدة ستة أشهر.
وقال موريسون في حوار لصحيفة "ذا صن هيرالد" اليوم الأحد " إننا نريد أن نساعد المشروعات على الاستمرار بأفضل ما يمكن أو التوقف لفترة بدلا من الانهيار".
وأضاف "نريد أن نضمن أنه عندما يتم تخطي هذه الأزمة يمكن لأستراليا أن تستعيد عافيتها. هناك الكثير من الألم قادم لكننا سنخفف من الضربة بقدر استطاعتنا".
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